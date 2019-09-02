9 نصائح تريح دماغك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا طبيا يشير الى أن العقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير على الجسم، لكن خطوات يمكنك اتخاذها للتهدئة وهي:

- قم بتحديد الأسباب التي تجعلك متوترا لا يمكن لعقلك أن يسترخي إذا كنت لا تقوم بمعالجته من الأشياء التي تسبب له التوتر من حولك، من خلال تحطيم جميع الضغوطات في حياتك، يمكنك تسع نصائح لإراحة دماغك والتقليل من التوتر لديك

اتخاذ الإجراءات المناسبة والتغلب على المسببات واستعادة السيطرة.

- حاول التنفس ببطء التنفس بهدوء يمكن أن يساعدك في الاسترخاء وإراحة الذهن القلق، ولا تستغرق العملية سوى بضع دقائق. خذ نفسا عميقا من أنفك وأخرجه ببطء من خلال فمك.

- الحصول على مساج لراحة عقلك عليك إراحة جسمك أيضا، يمكن للمساج أن يخفض مستويات التوتر ويعزز حالة الاسترخاء لديك، بالإضافة إلى إراحة العضلات وتخفيف الأوجاع والآلام.

-أخذ حمام دافئ طريقة رائعة لتهدئة عقلك لا تتطلب منك الكثير، الحمام الدافئ يساعدك على التخفيف من مستويات التوتر، فضلا عن تحسين صحتك العامة.

- اقرأ كتابا مع وجود التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا والهواتف المحمولة، التي تتطلب الاهتمام المستمر منا، لا بد في بعض الأحيان أن تعزل نفسك عن العالم الخارجي، وتشغل نفسك بكتاب جميل أو قصة مسلية.

- خذ قيلولة وفقا لدراسة أجريت عام 2018، يعاني 20% من الأمريكيين من اضطرابات النوم، وعلى الرغم من أن الغفوة ليست الدواء الشافي، إلا أن الغفوة السريعة من 20 إلى 30 دقيقة يمكن أن تحدث العجائب لمزاجنا، وهي طريقة رائعة للاسترخاء في عالم يصعب فيه فعل ذلك.

- ممارسة الرياضة النشاط البدني يمكن أن يشتت انتباهنا، ويوجهه إلى أهداف قابلة للتحقيق، بالإضافة إلى أن التمرينات الرياضية تزيد من إطلاق مواد الإندورفين الكيميائية، التي تعرف أيضا باسم "هرمونات الشعور بالراحة".

- مارس هواية جديدة نحن مخلوقات روتينية، ومن الجيد في بعض الأحيان أن تخرج من دائرتك المريحة وتتخذ منحى آخر تثير شغفك بالحياة والأنشطة، وتعطي عقلك شيئا جديدا وممتعا للعمل عليه.

- اذهب للسينما لا يوجد شيء أفضل من الضياع في قصة على الشاشة الفضية، الجلوس في غرفة مظلمة، وترك عقلك يجول بعيدا عن الضغوط الخارجية والهواتف المحمولة طريقة رائعة للاسترخاء.