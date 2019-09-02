السادس من سبتمبر موعد يهم كثيرين فما هو؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تستعد شركة "سامسونغ" الكورية لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "غلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية أنه من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "غلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

ويتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين – معرض برلين الصناعي وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم، حيث ستكون "سامسونغ" حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت "سامسونغ" عن "غلاكسي فلود" بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل، ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.