بالفيديو.. شاهد لحظة وقوع الحادث الذي أودى بحياة سائق "الفورمولا 2" أنطوان أوبير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن السائق الفرنسي أنطوان أوبير توفي بعد حادث على سرعة عالية خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سلسلة فورمولا 2.

واصطدم أوبير (22 عاما) بسيارة خوان مانويل كوريا على سرعة عالية في اللفة الثانية من السباق بعد أن كان خرج بالفعل من مسار الحلبة متجها نحو الحواجز.

وأشار الاتحاد إلى وفاة سائق فريق "بي دبليو تي أردن" أتت بعد حادث خطر على الحلبة الشهيرة، موضحا، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية:"فرق الطوارئ والإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم نقل السائقين إلى المركز الطبي"، وتابع: "نتيجة للحادث، يأسف الفيا لإعلان أن سائق السيارة الرقم 19. أنطوان هوبير، توفي متأثرا بجروحه".

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