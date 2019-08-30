ضبط عامل يبيع أعضاء بشرية عبر "فيس بوك" في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على عامل في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد يقوم ببيع الأعضاء البشرية عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كما ذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن مديرية أمن كفر الشيخ تلقت اخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية.

وأسفرت تحريات المباحث المصرية عن مكان اقامة صاحب الصفحة حيث تبين أنه عامل زراعي يقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

من جانبها أوضحت صحيفة "المصري اليوم" المصرية أنه تم العثور على هاتف خلوي بحوزة المتهم وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالصفحة والمشاركات والتعليقات المدونه عليها، ومنها محادثة بينه وبين أحد الأشخاص يقوم فيها بالاتفاق معه على شراء كلية نظير مبلغ مالي.

وأكدت أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء الحساب، مضيفة أنه تمت إحالته للنيابة التي تولت للتحقيق.