تعرف عليها من خلال "واتس أب".. فاعتدى عليها.. والشرطة تعتقله في الطائرة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة البريطانية "مجرم خطير" من داخل طائرة، قبل دقائق من إقلاعها من لندن إلى إثيوبيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن فإن ديريي علي جاماك البالغ 34 عاما، قرر السفر في محاولة منه للفرار بعدما علم أن رجال الشرطة يبحثون عنه.

وجرى ايقاف جاماك قبل 30 دقيقة فقط من مغادرة الطائرة لمطار هيثرو، في الشهر الماضي، إلا أن الشرطة البريطانية نشرت مقطع فيديو للحظات الاعتقال أخيراً.

ووجهت الشرطة البريطانية للمتهم 3 تهم وهي اختطاف فتاة في الرابعة عشرة من عمرها والتورط في اغتصابها والتغرير بشخص قاصر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اشترى تذكرة المغادرة قبل يوم من السفر،

وعثرت الشرطة على الضحية في محطة قطار بعد يوم من اختفائها، وقالت إن الشاب تعرف عليها في تطبيق "واتس أب" ثم قام باستدراجها واعتدى عليها جنسياً.