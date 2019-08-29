حياة سيرجيو راموس في فيلم وثائقي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة «برايم أمازون» أنها تستعد خلال الأيام القادمة لإصدار فيلم وثائقي يروي المسيرة الكروية لقائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس.

ونشرت «برايم أمازون» مقطعاً ترويجياً من الفيلم الوثائقي الخاص بمسيرة راموس الكروية، ظهر فيه اللاعب رفقة زوجته «بيلار روبيا» وأبنائهما، ورغم عدم الكشف بعد عن التاريخ المحدد لطرح هذا الفيلم في دور العرض والسينما، إلا أن عشاق ريال مدريد وكرة القدم بشكل عام ينتظرون أن يرى الفيلم النور، حتى يتابعوه بكثير من الشغف والاهتمام، واشتهر راموس بأنه المنقذ للنادي الملكي وصاحب الأهداف الحاسمة أشهرها هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا.