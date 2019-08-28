انتحار طفلة هندية شنقاً في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في حادثة غريبة من نوعها، أقدمت طفلة هندية لم يتجاوز عمرها 8 سنوات على الانتحار شنقاً في مسكن ذويها بمنطقة جليب الشيوخ بالكويت أول من أمس.

وقال مصدر مطلع إن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغاً من والد الفتاة، فتوجهت دوريات الأمن ورجال الطوارئ الطبية ولدى وصولهم شاهدوا فتاة من مواليد 2011 معلّقة في غرفتها، ولدى معاينتها تبين وفاتها، وجرى استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

وأوضح المصدر أن والد الفتاة خضع لتحقيقات مكثّفة حول ملابسات الواقعة، فذكر أنه فوجئ لدى عودته إلى مسكنه بابنته معلّقة بحبل في سقف الغرفة، وحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة، وجرى تسجيل قضية شبهة جنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، وجرى تكليف المباحث لإجراء المزيد من التحريات.