ليفة الاستحمام.. بيئة خصبة للميكروبات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر طبيب مختص بأمراض الجلد من استخدام الليفة التي تصنع من نبات "اللوف" في الاستحمام،لأنها بيئة خصبة لأنواع مختلفة من الميكروبات، خصوصا عند تركها بعد الاستحمام في حالة البلل.

وأشار طبيب الجلدية الدكتور هاني الناظر الى ان الميكروبات تتغذى على الألياف هذه وينتج عنها مركبات سامة ضارة بالجلد تؤدي إلى فقدان نضارته وحيويته، مشددا في حديث الى فقرة صحية لموقع الكتروني، على الاكتفاء باستخدام الصابون لأنه لا يوجد على جلودنا طبقات تحتاج الى "الدعك" لإزالتها، فيما الصابون سيساهم في التخلص من أي شيء من أتربة وجلد ميت، فضلا عن عدم تسببه في حساسية للجسم، محذرا من الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة.