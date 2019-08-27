حادثة بين طائرتين في مطار سعودي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شهد، صباح يوم أمس الاثنين، حادث تصادم بين طائرتين.

وقال مكتب تحقيقات الطيران إنه تلقى عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم أمس الاثنين، بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية، من طراز إيرباص 330، أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية، من طراز بوينج 777، التي كانت مصطفة في موقفها، حيث نتج عن ذلك الاحتكاك أضرار خفيفة.