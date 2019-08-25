" بنك أبوظبي الأول " : إدعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال باطلة و مرفوضة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد " بنك أبوظبي الأول " أن إدعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال باطلة و يرفضها البنك بشكل قطعي و التي تم إصدارها تزامنا مع قرار دولة الإمارات و دول آخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

و شدد البنك في بيان له في هذا الشأن على التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها .. و أوضح أنه على الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلا أن " بنك أبوظبي الأول " بذل الكثير من المساعي للتعامل مع الهيئة لحل هذه المسألة وقدم المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال واصفا أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات بأنها باطلة.

و قال " بنك أبوظبي الأول " : " إنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم".

و أضاف أن البنك يقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر.