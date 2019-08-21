اعتداء "وحشي" على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضباً بمصر

أثار فيديو متداول لواقعة اعتداء شبان على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في صالون حلاقة بمحافظة الشرقية بمصر، الجدل غضب مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على اثنين من المشتبه بهم بالواقعة، فيما يجري البحث عن المتورطين الآخرين، بعد تقدم أسرة المجني عليه ببلاغ ضد الجناة، بحسب ما ذكره موقع “العربية نت”.

وذكرت التحقيقات الأولية ادعاء المشتبه بهم بأن الاعتداء على المجني عليه جاء بعد تلفظه بعبارات مسيئة بحق أحدهم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو الاعتداء، بالمطالبين بضرورة القاء القبض على جميع المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة عقاباً على فعلتهم.