"قصة نجاح" تنتهي بموت صحفية شهيرة وطيار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقيت الصحفية والمذيعة الشهيرة في تلفزيون ولاية "نيو أورليانز" الأمريكية نانسي باركر، حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، وذلك إثر تحطم الطائرة، عقب حدوث مشكلة فنية ، بحسب ما أوضحت "بي بي سي".

وكانت "نانسي باركر"، البالغة من العمر 53 عاما، والحاصلة على 5 جوائز "إيمي"، كانت تجري تحقيقا على متن الطائرة، عن طيار نجح في أجراء تحليق مثير ومعقد، ليحدث عطل فني في الطائرة، يودي بحياتهما جنبا إلى جنب.

ونعت القناة التي تعملها فيها "نانسي"، مذيعتها، حيث وصفها زملاؤها بالممتعة،

وأصدر المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، بيانا أمس، قال فيه إن طائرة حربية تحطمت وعلى متنها قائدها، وإعلامية شهيرة، مشيرا إلى أن الطيار أبلغ عن وجود مشكلة غير محددة في الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها، وأدت هذه المشكلة إلى تحطم الطائرة، واشتعال النيران بها.

وقال نائب الرئيس المدير العام، تيم إنغرام: “كانت نانسي جزءا من عائلة (Fox 8) منذ 23 عاما، ووضعت قلبها وروحها في عملها، حيث غطت الآلاف من القصص، لقد أحدثت فرقا في حياة الأشخاص الذين تحدثت معهم، سنفتقدها بشدة، وسيسبب غيابها فراغا لا يمكن ملؤه”.