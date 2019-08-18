البلاستيك يقتل "مريم" نجمة مواقع التواصل بتايلاند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفقت بقرة البحر الصغيرة "مريم" التي أصبحت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي في تايلاند ليل أمس، جراء تفاقم عدوى سببتها النفايات البلاستيكية الموجودة في بطنها، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم السبت.

وعثر على "مريم" جانحة على شاطئ في جنوب غربي تايلاند في أيار (مايو) الماضي. وعزا أطباء بيطريون انفصالها عن والدتها إلى النشاطات البشرية.

وأصبحت بقرة البحر "مريم" وهي نوع من الثدييات البحرية المهددة بالانقراض، نجمة الشبكات الاجتماعية في تايلاند منذ أن ظهر أطباء بيطريون يطعمونها الحليب من زجاجة مخصصة للرضع في "مركز بوكيت البحري البيولوجي".

وتعد أبقار البحر أو الأطوم أحدث الكائنات البحرية التي تصدرت عناوين الصحف في تايلاند التي تشكل مياهها المليئة بالبلاستيك تهديداً لموائلها الطبيعية.

وقال مدير المتنزه البحري في مقاطعة ترانغ تشايابروك ويراوونغ إن "مريم" نفقت بعد منتصف ليل الجمعة "بسبب التهاب في الدم وقيح في معدتها"، مضيفاً أنهم عثروا على كميات صغيرة من المخلفات البلاستيكية في أمعائها.

وأظهر تشريح لجيفتها أن البلاستيك تسبب في انسداد في معدتها ما أدى إلى التهابات وتراكم الغازات، وفقاً لمنشور الطبيبة البيطرية نانتاريكا تشانسو على "فيسبوك". ودعت في المنشور إلى أن يكون نفوقها درساً، وقالت: "تمكنا من معالجة التهاب الجهاز التنفسي جزئياً، ولكن لم نتمكن من معالجة الانسداد الذي سببته المخلفات البلاستيكية".

وأعلن عن نفوق "مريم" أيضاً على صفحة وزارة الموارد البحرية والساحلية في البلاد وحصل المنشور على 11 ألف مشاركة وآلاف التعليقات.