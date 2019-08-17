شرطة الشارقة تلقي القبض على "10" مروجين للبضائع المقلدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في ضوء تعاونها ودعمها للجهود الخاصة بمكافحة الغش التجاري، والحد من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بهذا الشأن، القت شرطة الشارقة القبض على "10" أشخاص من الجنسيات الآسيوية، بتهمة حيازة وتعبئة وترويج بضائع مقلدة بصورة تخالف النظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وذلك بعد ورود بلاغ من إحدى العلامات التجارية الكبرى، تفيد بأن هناك عددا من الاشخاص يقومون بترويج بضائع مقلده تحمل علامتهم التجارية..

وتفصيلاً قال العميد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى : باشر مركز شرطة المدام بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، (ضمن قطاع الاختصاص) عمله في البحث والتحري عن المشتبه بهم وتبين فعلياً بوجود عدد من الأشخاص يقطنون إحدى المزارع بالمنطقة، وبحوزتهم كميات كبيرة من البضائع، والسلع المقلدة، والمغشوشة تحمل علامات تجارية كبرى كانوا يقومون بتغليفها وتجهيزها بإحدى المزارع الواقعة بالمنطقة تمهيداً لبيعها وترويجها.

وبعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، وضبط كافة المتورطين بها، وتحريز المضبوطات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية والبلدية، وقد بلغت القيمة السوقية للمضبوطات (17) مليون و 101 ألف درهم.

وأكد العميد بن درويش، على استمرار جهود شرطة الشارقة للحد من الأنشطة والأعمال المخالفة للنظم والقوانين، وذلك بدعمها لكافة الجهود المبذولة في حماية المجتمع والمحافظة على سلامة أفراده، داعياً أفراد الجمهور للتعاون معها في الكشف عن مثل هذه الاعمال، والإبلاغ عن المتورطين بها وأماكن تواجدهم.