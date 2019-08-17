كيف يمكن التأكد من وجود بق الفراش؟

المصدر: موقه الإمارات اليوم

أكد باحثون أن البق يحمل رائحة من شأنها أن تدل على وجود بق الفراش والتي وصفت بعدة طرق مختلفة لكنها في الأقرب تميل إلى رائحة الكزبرة.

وتعد ملاحظة وجود رائحة جديدة وغير عادية قادمة من غرفتك، إحدى علامات انتشار بق الفراش، حيث تطلق هذه الحشرات روائح تسمى "فيرومونات إنذارية".

كما أن البقع الداكنة أو السوداء الصغيرة على الفراش وأغطية الوسائد، علامة على وجود بق الفراش.

وأوضح الباحثون أن بق الفراش يطلق مادة كيميائية تعد مثابة المخدر في منطقة اللدغ، بينما يتغذى على دم الفرد، ما يفسر سبب تعرض معظم الناس للمئات من اللدغات أثناء النوم دون استيقاظهم.

ويمكن التخلص من بق الفراش إذا تم اكتشافه في مرحلة أولية بتنظيف الأغطية والستائر والملابس بالماء الساخن، وتجفيفها بأعلى درجات الحرارة.

كما ينبغي استخدام فرشاة قاسية لفرك طبقات السرير والفراغات المحيطة، مع إزالة الفوضى الموجودة حول السرير.