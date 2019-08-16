قطعة ملابس تقضي على روائح الجسم الكريهة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مصممو أزياء في جامعة بريطانية عن ابتكار قطعة ملابس مزودة ببكتيريا حية كفيلة بالمساعدة في التغلب على مشكلة روائح الجسم المزعجة.

وأوضحت مصممة الابتكار روزي برودهيد أن "سكين 2" هي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام، تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من الجسم.

وقالت: "ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة".

وأضافت روزي برودهيد قائلة: "هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقاً لمناعة الجلد".

إشارة الى أن برودهيد طورت "سكين 2" في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن. وتعاونت مع البلجيكي كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت.

يذكر أن برودهيد وكاليفيرت ينويان طرح الابتكار في السوق، كما تأمل برودهيد تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام التقنية نفسها.