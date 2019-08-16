عملية احتيال تجعل امرأة توقع على أنها صاحبة شركة غارقة بالديون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيبت سيدة روسية بانهيار عصبي بعد أن علمت بأنها تعرضت لعملية احتيال غريبة من الممكن أن تجبرها على دفع ملياري روبل "نحو 307 ملايين دولار".

وقالت المرأة لوسائل إعلام روسية، إنها وأثناء بحثها عن عمل منذ مدة زارت العديد من المؤسسات الخاصة، وفي إحدى تلك المؤسسات ومن دون أن تعرف وقّعت على وثائق تثبت أنها مؤسس للشركة، لتتبين فيما بعد أن هذه الشركة اقترضت من أحد البنوك ملياري روبل تقريبا، واليوم يطالبها المصرف أمام القضاء بإعادة قيمة القرض.

وأضافت المرأة "لقد فقدت عملي وكل شيء بسبب تلك الغلطة، أنا أعيش بمفردي وأعيل طفلي الصغير، لجأت إلى محام ورفعنا دعوى قضائية، والآن أصبت بانهيار عصبي وأتناول الأدوية المهدئة باستمرار".