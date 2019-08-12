شاب يرتكب أبشع جريمة بحق طفلة في "كنتاكي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يواجه شاب من ولاية كنتاكي الأميركية تهمة الاعتداء الوحشي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وتقول السلطات في لويزفيل إنه من المقرر أن يمثل كين مادن، البالغ من العمر 29 عامًا، أمام المحكمة يوم الاثنين، وذلك بعد اعتقاله في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت لإقدامه على ضرب الطفلة على رأسها بواسطة مجرفة وكسر جمجمتها، ثم اغتصابها.

كذلك، فقد لفتت السلطات الى أن مادن قد سرق أيضاً جهاز "آيباد" خاص بالطفلة.

وأشارت التقارير الى أنه تمّ نقل الطفلة الى المستشفى وكانت تعاني من كسر في الجانب الأيمن من جمجمتها، وجروح وإصابات عدة تشير الى تعرّضها لاعتداء جنسي، علماً أنه لم يتم ذكر أي معلومات حول كيفية حصول اللقاء بين مادن والضحية.

إشارة الى أن المتهم لديه تاريخ من مزاعم في قضايا اعتداء جنسي وجرائم أخرى.