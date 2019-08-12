ميادة الحناوي تكشف عن سبب سقوطها على المسرح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت الفنانة ميادة الحناوي أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، وأوضحت أن سقوطها على المسرح لا يعني أنها تعاني من مرض ما، وأنها تتمتع بصحة جيدة.

وكشفت عن الأسباب التي أدت إلى سقوطها على المسرح خلال إحيائها حفل بمهرجان قرطاج وقالت "لقد كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية. هذا الأمر لم اتحمله كما أن ذيل الفستان تعلق بكعب حذائي لذلك اختل توازني وسقطت ".

وأضافت: "لكني في النهاية سعدت لتمكني من الإستمرار ومواصلة الغناء رغم صعوبة الموقف والحمد لله كل شيء مر بخير".

وكانت الحناوي اعتذرت لجمهورها أكثر من مرة بعد سقوطها على المسرح وحاول محبوها تخفيف صعوبة الموقف عليها من خلال التصفيق لها.

بالفيديو ..ميادة الحناوي تفقد توازنها وتسقط على خشبة مسرح في تونس