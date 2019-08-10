هواوي تبدأ أكبر تحد لأندرويد بنظامها الجديد "هارموني أو إس"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" المهدد بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية، الجمعة نظاما جديدا لتشغيل هواتفه الذكية و"تحقيق مزيد من التناغم" في العالم.

والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارموني أو إس" عرضه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). ويهدف هذا النظام الجديد لتشغيل فئات مختلفة من أجهزة هواوي في إطار "بيئة رقمية" موحدة (أي شبكة تطبيقات خاصة بالنظام على غرار التطبيقات الخاصة بغوغل ونظامها أندرويد).

وقال ريتشارد يو "نريد أن نحقق مزيدا من التناغم في العالم"، في وقت وضعت هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين وهو ما تنفيه الشركة. إذ وجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في أيار/مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وإدراج هواوي على اللائحة السوداء يعني أنه لم يعد مصرحا للشركات الأمريكية، نظريا، بيع الشركة الرائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس من الإنترنت(5 جي)، منتجاتها التكنولوجية. فيما منحتها واشنطن فترة إعفاء لثلاثة أشهر من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل.