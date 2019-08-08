ماتيوس يكشف أسباب معاناة خاميس مع البايرن والريال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف أسطورة المنتخب الألماني لوثر ماتيوس عن أسباب معاناة الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز مع كل من ريال مدريد وبايرن ميونيخ. ويرى ماتيوس أن خاميس يحتاج لعدة عناصر مجتمعة من أجل نشر سحره الكروي مجدداً فوق المستطيل الأخضر.

بعد تألقه اللافت في مونديال البرازيل 2014، توقع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن يُصبح الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز واحداً من أحسن اللاعبين في العالم. وتعززت هذه "الفكرة" أكثر بعد توقيع الدولي الكولومبي لريال مدريد، الذي راهن على نقل خاميس إلى مستوى آخر.

بيد أن صاحب القدم اليسرى الساحرة، عاش تجربة صعبة مع "الأبيض الملكي"، وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ. ولم يقدم الدولي الكولومبي أيضاً الأداء المنتظر منه مع الفريق البافاري. ويبدو أن أسطورة المنتخب الألماني، لوثر ماتيوس، يعرف سبب معاناة خاميس مع البايرن والريال على حد سواء.