حقائق صادمة حول الأغذية المسببة للضعف الجنسي لدى الرجال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ينصح الأطباء عادة مرضى الضعف الجنسي باللجوء إلى أطعمة صحية، ومكسرات معينة، ومشروبات تزيد من قوة الجسم وتقلل من السمنة التي تؤثر سلبياً في الصحة الجنسية لدى الرجال.

وينصح الأطباء قبل كل شئ وبالدرجة الأولى بالتخلي عن تناول شرائح البطاطا المقرمشة "الشيبس"، وهي من المأكولات المتوافرة بكثرة بكل مكان، وتعتبر في متناول أيدي الجميع لسهولة الحصول عليها.

وكما هو معروف، فإن "الشيبس" لا يصنع من البطاطا الطبيعية، بل يتم تصنيعه من خليط النشاء والدقيق، وبذلك يكون مستوى الدهون مرتفعاً، إلى جانب مضار نكهات المذاق المختلفة التي يحتوي عليها.

وبحسب موقع "رامبلر"، يمكن أن يسبب "الشيبس" السمنة ورفع مستوى الكوليسترول في الدم. والأهم من هذا، إذا أفرط الرجل بتناول "الشيبس"، فإن جسمه يبدأ بإنتاج الهرمون الأنثوي، وبذلك تبدأ معاناة الضعف الجنسي.

وينصح الخبراء بالتقليل من تناول الحلويات، وخاصة تلك المحتوية على سمن نباتي. لأنه يسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية.

وذات التأثير يسببه تناول الصلصات مثل المايونيز. لأن المايونيز لا يصنع حاليا من المواد الطبيعية، لذلك يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية المكررة، والخل والمستحلبات. جميع هذه المواد تؤثر سلبا في صحة الرجال.

يضيف الأطباء المياه الغازية المحلاة إلى هذه المواد. لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن أن تسبب السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول والعديد من الأمراض.