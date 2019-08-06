سيارة يابانية طائرة تحلق بنجاح خلال اختبار

المصدر: طوكيو- رويترز

أزاحت شركة إن.إيه.سي اليابانية لصناعة الإلكترونيات الستار عن نموذج أصلي لسيارة طائرة حلقت في الهواء لمدة دقيقة تقريبا خلال اختبارها في اليابان.

والسيارة في حجم عربة ريكشو ومزودة بأربع مراوح أفقية وحلق النموذج الأصلي منها الذي يشبه الطائرة المسيرة لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال اختبار في تشيبا شرقي طوكيو أمس الاثنين (5 أغسطس ).

وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم طرود.

وتهدف الحكومة اليابانية للبدء في استخدام المركبات الطائرة على نطاق تجاري في عام 2023 تقريبا وستكون البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل أفراد قبل حلول عام 2030.