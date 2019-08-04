من هو منفذ هجوم تكساس؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت السلطات الأميركية بأن المشتبه به في الهجوم المسلح على متجر لوول مارت في "إل باسو" بولاية "تكساس" الأمريكية يوم السبت، هو شاب أبيض عمره 21 عاما من ألين في تكساس، وهي ضاحية تابعة لمدينة دالاس تبعد 1046 كيلومترا شرقي "إل باسو" على نهر "ريو غراندي" في الجهة المقابلة من مدينة "سيوداد خواريث" عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ونقلت عدة تقارير إعلامية عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون القول إن المشتبه به هو باتريك كروسياس.

وقال غريغ ألين قائد شرطة "إل باسو" إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه به يشير إلى أن "هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية". ورفض المسؤولون إعطاء تفاصيل وقالوا إن التحقيق مستمر.

لكن البيان المؤلف من أربع صفحات، والمنشور على موقع (8تشان) الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يُعتقد بأنه من إعداد المشتبه به وصف هجوم وول مارت بأنه "استجابة لغزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".

كما عبر عن الدعم للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين بكرايستشيرش في نيوزيلندا.

وذكرت (سي.إن.إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا داخليا في الإرهاب فيما يتعلق بالحادث.

وهذا ثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قتل فيها 21 شخصا.

وكان حاكم الولاية أكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصاً، وقال إن السلطات سنتعامل مع الحادث‭‭ ‬‬قضائيا على أنه قتل عمد وكذلك على أنه جريمة كراهية.