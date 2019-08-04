ملك تايلاند يتزوج عشيقته بحضور زوجته الملكة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حفل زفاف وصفته وسائل الإعلام بـ"الغريب"،تزوّج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن من عشيقته بحضور زوجته الملكة وفق مانقله موقع "فوكس نيوز".

وبإتمام حفل الزفاف يكون ملك تايلاند البالغ 66 عاما قد جعل عشيقته "زوجة ملكية نبيلة"، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

ويأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية سوثيدا، التي كانت مضيفة طيران.

الاحتفال الملكي نقل على شاشات التلفزة وتزامن مع احتفال الملك بعيده الـ 67، حيث ظهرت الملكة سوثيدا جالسة بجانبه وظهرت زوجته الجديدة جاثية فيما كان يصبّ الملك الماء على رأسها كجزء من التقاليد الملكية التايلاندية.

الملك الذي سبق وتزوج أربع مرات، أقدم على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التي يعطى فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذي لم يتزوج أبدا في العلن.

زوجة الملك الجديدة، هي سنينات ونغفاغيرأباكدي البالغة 34 عاما، وكانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش.