الأميرة ريما بنت بندر: السعودية تسمح للمرأة بالسفر بشكل مستقل

المصدر: مروه سليم - دبي

أكدت الأميرة ريما بندر آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، أن المملكة العربية السعودية، أقرت تعديلات على اللوائح التي ستمنح حق المرأة السعودية البالغة في الحصول على جواز سفر وسفر دون موافقة الأوصياء، حيث نشرت سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بهذا الشأن قائلة في التغريدة الأولى "يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية ستسن تعديلات على قوانين العمل والمدنية الخاصة بها والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل".

وأضافت في تغريدة أخرى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطوات أخرى سابقة مثل "السماح بترشيح المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخصة القيادة للمرأة، أثبتت قيادتنا التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين".

وتابعت الأميرة قائلة "أن اللوائح الجدية تعتبر خطوة تاريخية، مضيفة "أن المملكة تدعو إلى "المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في مجتمعنا. إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية".

واختتمت قائلة "لعبت النساء دائماً دوراً أساسياً في تنمية بلدنا ، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال".