شاب يخترق حسابات سيدات بمواقع التواصل الاجتماعي لابتزازهم مالياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية شاب اخترق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى لابتزاز الفتيات والسيدات ماليا بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن مديرة أمن البحيرة تلقت بلاغات عديده تفيد باختراق حسابات تمتلكها فتيات وسيدات بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وسرقة كافة الصور الخاصة بهن ونشر مشاركاتهن من خلال حسابتهن تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهن.

وكشفت التحريات أن "المجهول" الذي أقدم على اختراق حسابات السيدات شاب حاصل على تعليم متوسط، حيث تم استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية التي ضبطت جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم في الاستيلاء على حسابات السيدات بغرض التواصل معن عبر المواقع المختلفة لابتزازهن مادياً والنصب عليهن.

كما تبين قيامه بالاستيلاء على 100 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجال ونساء معاً.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستيلاء على حسابات الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم مادياً.