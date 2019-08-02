كرواتي يقتل 6 من أسرة زوجته السابقة وينتحر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت السلطات الكرواتية، صباح اليوم، أن رجلاً قتل ستة أشخاص، بينهم زوجته السابقة، بالرصاص داخل منزل الأسرة في مدينة زغرب، ثم انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه.

وكشفت وسائل الإعلام الكرواتية أنه عُثر على الضحايا (ثلاث نساء ورجلين وطفل في العاشرة من عمره) في ساعة متأخرة ليل أمس، بعد تلقي بلاغات طارئة عن إطلاق نار. ولم يبق على قيد الحياة بالمنزل سوى رضيع عمره عشرة أشهر، لم يصب بأذى، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش، ونشر عبر وكالة (د ب أ).

وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه به، سائق تاكسي يبلغ من العمر 36 عاماً، بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، ولكنه قتل نفسه قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، بحسب بيان صدر قبل فجر اليوم الجمعة.

ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، بحسب نفس المصدر. ولا تزال الشرطة تحقق في الجريمة ولم تفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن الضحايا.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد سجل بشأن تهديد بالعنف في الماضي، وأن القاتل لديه جنحة في صحيفته الجنائية.