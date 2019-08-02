بالصور.. زوجة مايكل جاكسون تعتزم نشر كتاب يفجر مفاجأة عن حياة "ملك البوب"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقعت زوجة مايكل جاكسون ليزا ماري بريسلي عقداً مع "غاليري بوكس" حيث تخطط لكتابة قصة ستكشف من خلالها أسرار زواجها من ملك البوب الراحل، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الكتاب الذي وقعت برسلي على عقده بقيمة 4 ملايين دولار سيأتي بعد أشهر من إصدار الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" والذي يزعم فيه أن المغني الشهير اعتدى جنسياً على بعض الأطفال.

وسيحمل الكتاب الكثير من المفاجآت حول جاكسون، حيث تتحدث الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي، التي ورثت عنه 100 مليون دولار عام 1993، عن والدها وعلاقتها به، قبل أن يتوفى عام 1977 وهي بالـ9 من عمرها.

وأفادت "ميرور"، أن بريسلي أحبت مايكل جاكسون، ملك البوب المعروف، في عام 1993، رغم أنها رفعت ضده أول قضية، لكنه تمكن من إقناعها بسحب شكواها مقابل 25 مليون دولار، آنذاك.

وتزوجت بريسلي بجاكسون في 1994 واستمر زواجهما حتى عام 1996، لكنها انفصلت عنه فعليا عام 1995 عندما بدأت صحته بالتدهور.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد وفاة جاكسون في عام 2009، بسبب جرعة زائدة من المخدرات، أجرت بريسلي لقاء مع أوبرا وينفري، الإعلامية الأمريكية المعروفة، عام 2010، تحدثت فيها عن كواليس لقائها بمايكل جاكسون، ودفاعها الدائم عنه،وفقا لوكالة سبونتيك.