ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. و11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول، وبذلك يكون يوم غد الجمعة غرة شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية: "عقدت المحكمة العُليا السعودية جلسة، مساء هذا اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ - حسب تقويم أم القرى - متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام".

وأضاف البيان: "وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـ حسب تقويم أم القرى - الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة «الإمارات اليوم» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كما تهنئ شعب الإمارات والقراء والمعلنين. كل عام وبلادنا وأمتنا بخير.