رئيس إفريقي يتخلى عن جنسيته الأميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، اليوم، أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو تخلى بصفة رسمية وطواعية عن الجنسية الأميركية التي يحملها.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الرئاسة أن "الإجراءات القانونية بشأن تنازل الرئيس عن الجنسية الأميركية بدأت من مدة، وتم استكمالها الآن".

تجدر الإشارة إلى أن فرماجو عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة.

وينص الدستور الوطني المؤقت على أن للمواطن الصومالي التجنس بجنسية بلد آخر.

ويحمل عدد من كبار المسؤولين الصوماليين جنسيات أخرى، وهو ما يثير أسئلة بشأن ولائهم للبلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة، من بينهن النائبة، صومالية المولد، إلهان عمر، التي طلب منها ترامب العودة إلى القرن الأفريقي.