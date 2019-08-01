السيارات الكهربائية تسبب خسائر لـ "بي. إم. دبليو"

المصدر: ميونخ - (د ب أ)

أعلنت شركة "بي. إم. دبليو" الألمانية، اليوم، من مقرها في مدينة ميونخ، تراجع أرباحها في الربع الثاني تحت ضغط توسع الاستثمارات في السيارات الكهربائية والهجينة.

وسجلت الشركة أرباحا، قبل احتساب الضرائب، بلغت 2,05 مليار يورو (2,26 مليار دولار)، بتراجع بـ28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف البحث والتطوير بنسبة 6% إلى 1,4 مليار يورو، بينما ارتفعت الاستثمارات في المصانع بنسبة 39% إلى 1,2 مليار، حيث تستعد الشركة لإنتاج كل من محركات الاحتراق الداخلي والهجينة والكهربائية الخالصة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية. ولفتت أيضا إلى أن تأثيرات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف المواد الخام تسبب في تراجع الأرباح.

وارتفعت مبيعات الشركة في الصين بـ3% إلى 25,7 مليار يورو، إلا أن الأرباح التشغيلية تراجعت إلى 1,48 مليار يورو بنسبة 29% عن العام السابق.

وقال هارالد كروجر، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته: "إننا على الدرب لتحقيق أهدافنا للعام ككل".