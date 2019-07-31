لونج يتفوق على ترامب في أعلى دخل لرئيس بالعالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يعتقد الكثيرون أن الرئيس الأميركي هو الأعلى دخلاً بين رؤساء وقادة العالم، من خلال تقاضيه 400 ألف دولار سنوياً، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لا يتقاضى سوى دولار واحد فقط، بعد أن وعد بالتبرع بدخله السنوي، وأوفى بالوعد.

لكن، أي من قادة العالم هو الأعلى دخلاً؟

تشير التقارير أن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، البالغ من العمر 67 سنة، لا يزال صاحب أكبر راتب بين قادة العالم على الكرة الأرضية، حيث يصل دخله السنوي رسمياً إلى مليون و700 ألف دولار أميركي، أي 142 ألفاً كل شهر.

هذا الرجل، الباسم دائماً، يعتبر الأعلى دخلاً في العالم بين قادة العالم، وهو من مواليد 10 فبراير 1952، ويعتبر ثالث رئيس وزراء في سنغافورة، وعمل سابقاً أميناً عاماً لحزب الشعب السنغافوري، ويتولى منصب رئيس الوزراء في بلاده منذ شهر أغسطس عام 2004.

ومن المتوقع أن يترك ابن مؤسس سنغافورة، لي هسيين لونج، السلطة بعد انتخابات يتعين أن تجرى بحلول 2021.