تحذير من شرطة الشارقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت شرطة الشارقة أفراد الجمهور من عدم التعامل مع بعض الرسائل النصية التي ترد إليهم من مجهولين على هواتفهم الخاصة يدعون أنهم من موظفي البنوك بحجة تحديث بياناتهم المصرفية وتحمل ارقام وشعارات البنوك التي يتعاملون معها إلا بعد التأكد من مصدر تلك الرسائل عبر القنوات المصرفية الرسمية.

واضافت شرطة الشارقة ان قيام بعض الجهات المجهولة بإرسال رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني يطلبون فيها من الأشخاص معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم ، حيث يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حساباتهم وسرقة أموالهم.

وتدعوا شرطة الشارقة أفراد الجمهور من عملاء البنوك بتجنب الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والبنكية لأي جهة كانت، وان يبادروا بتخليص معاملاتهم البنكية من خلال نوافذ الخدمة التي تتيحها لهم البنوك التي يتعاملون معها، أو من خلال التطبيقات الرسمية عبر الهواتف الذكية، وذلك لضمان عدم تعرضهم للنصب والسرقة من قبل بعض ضعاف النفوس.

وتؤكد شرطة الشارقة متابعتها بيقظة تامة لمثل هذه الجرائم وضبط مرتكبيها داعية عملاء البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل بتجاهلها تماماً وعدم التعامل معها بأي صورة من الصور.