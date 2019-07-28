بالصور.. ريهام سعيد: سأعود للشاشة "من غير ودان ونص مناخير"!

المصدر: مروه سليم - دبي

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة لها معلنة أنها ستعود إلى الشاشة الأحد القادم بعد أن سمح لها الطبيب بممارسة عملها.

وقالت سعيد عبر صورة نشرتها الأول من أمس "الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه 3 شهور".

وعلقت عبر صورة أخرى قامت بنشرها أمس قائلة "مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني".

وذكرت صحف مصرية أن ريهام سعيد قامت باجراء عملية جراحية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.

يذكر أن ريهام سعيد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها ببكتريا داخلية في الأنف وكان تخوف الأطباء من وصول هذه البكتريا إلى الشبكية والمخ.