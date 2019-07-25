طالب يُحرز 100% في امتحان الثانوية العامة بالأردن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في سابقة هي الأولى في الأردن، أحرز طالب علامة كاملة في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” الذي أُعلنت نتائجه اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم.

وحقق أحمد سامي حسن عثمان، الطالب في الفرع العلمي “المتقدم” علامة 100% في المواد التسعة التي تقدم بها، فيما تقاسم 9 طلاب آخرون المركز الثاني بمعدل 99.9%.

وبلغت النسبة العامة للنجاح بجميع فروع الامتحان 58%، وفق ما قاله وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بمؤتمر صحفي نقل وقائعه موقع “هلا” الإخباري.

وقال الطالب أحمد عثمان وفق ما نقل عنه موقع خبرني إنه اعتاد الحصول على معدل 100% طوال رحلته التعليمية وإنه لم يحصل بحياته على أقل من ذلك، مشيراً إلى أنه أنهى جميع الامتحانات بنصف ساعة باستثناء امتحاني اللغة العربية والإنجليزية اللذين استغرق بهما 40 دقيقة.

وأشار الطالب إلى أن متوسط زمن دراسته استعداداً لامتحانات الثانوية العامة كان يتراوح بين أربع إلى خمس ساعات يومياً.

وهنأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين الطلبة الناجحين قائلاً: أبنائي وبناتي الناجحين في امتحان التوجيهي، تملؤني السعادة في هذا اليوم الذي تبدأون فيه مرحلة جديدة من حياتكم، العلمية والعملية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على شبطة “تويتر”: أنتم فخر لي وللأردن الغالي، فسواعدكم هي التي تشق طريقنا نحو المستقبل، وبهمتكم ينهض وطننا ويزدهر إن شاء الله.