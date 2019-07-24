ما العلاقة بين تناول الأسماك والإصابة بسرطان الأمعاء؟.. دراسة جديدة تُجيب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أن تناول ثلاث وجبات من السمك إسبوعياً من شأنه أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).

وبينت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها جامعة إكسفورد والوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC وشملت نحو 476 ألف شخص أجابوا على أسئلة تتعلق بعدد مرات تناولهم أطعمة معينة، أن تناول 359 غراماً من السمك في الأسبوع أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12% مقارنة بتناول أقل من 63 غرام بالأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون 123 غراماً أسبوعياً فقط من الأسماك الزيتية (مثل السلمون والسردين) يتعرضون لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 10٪.

وخلص الباحثون إلى أنه “يبدو أن استهلاك الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ويجب تشجيع الناس على تناوله واعتباره جزءاً أساسياً من نظامهم الغذائي.

وقال الفريق وفق ما نقلته مجلة “بزنيس إنسايدر” أن الأسماك تعد مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي يعتقد أن لها تأثير وقائي في الجسم وتمنع الالتهابات.