الجامعة العربية تختار دبي مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاحقاً لإعلان جامعة الدول العربية عن إختيارها لـ دبي عاصمة للإعلام العربي، بالقرار رقم 482 الصادر عن إجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الخمسين التي إنعقدت منذ أيام في القاهرة، تتوالى النجاحات بإعلان الجامعة العربية عن إختيار دبي مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وقال مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، الوزير المفوض د. فوزي محمد الغويل بأن إجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب وضمن البند السابع الخاص باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني أصدر قراره رقم 478 المتضمن الموافقة على إستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لموقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وأضاف أن موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني سيكون مقره الدائم في إمارة دبي من خلال مؤسسة وطني الإمارات، مشيراً بأن المجلس قد تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها خلال فترة إستضافتها لموقع اللجنة وتمت دعوتها للتعاون والتنسيق بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى تم إعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي التي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2019 بالتنسيق مع الإتحاد العام للمنتجين العرب.