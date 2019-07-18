طلاق ملك ماليزيا السابق لزوجته "بالثلاثة" يشغل مواقع التواصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت أنباء أن ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس (50 عاماً)، الذي تخلى عن العرش نهاية العام الماضي، طلّق زوجته الروسية أوكسانا فويفودينا (27 عاماً)، الفائزة بلقب "ملكة جمال موسكو" لعام 2015.

وتداول رواد مواقع التواصل في العالم شهادة الطلاق، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول.

وقد نقل مغردون عبر "تويتر" أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية، أو ما يعرف في الإسلام "طلاق بالثلاثة".

وكان ملك ماليزيا السابق قد تخلى عن العرش، في يناير الماضي، بعدما طلب إجازة لتلقي العلاج، بينما انتشرت شائعات عن زواجه بأوكسانا فويفودينا على الفور.