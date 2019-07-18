مزحة على فيسبوك تدفع 1,6 مليون شخص لاقتحام قاعدة عسكرية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قاد أحد مستخدمي "فيسبوك" 1,6 مليون مستخدم للموقع إلى التفكير باقتحام قاعدة عسكرية حساسة للغاية في أميركا، بعد إيهامهم بأن الحكومة الأميركية تحتجز كائنات فضائية فيها.

وقال الرجل، ويدعى ماتي روبرتس، لشبكة (كي آر أو إن): "الأمر بمجمله ساخر، وكان مجرد مزحة نشرتها على صفحتي.. حاولت جعل الأمر يبدو وكأنه طريف نوعاً ما، لكن بعض الأشخاص، في النهاية، أخذوه على محمل الجد".

وأضاف: "نشرت ذلك في 27 يونيو كنوع من المزاح، وانتظرت تسجيل الإعجابات (بالصفحة) لثلاثة أيام، وقام 40 شخصاً بتسجيل إعجابهم ثم قامت أعداد غفيرة بعدها بذلك".

وبحلول مساء أمس، تعهد أكثر من 1,6 مليون مستخدم لفيسبوك بالمشاركة في اقتحام قاعدة عسكرية في نيفادا، تعرف باسم "إريا 51"، أو "المنطقة 51"، بدافع الاعتقاد أن الحكومة تحتجز كائنات فضائية فيها، بحسب وكالة (د ب أ).

وكان من المقرر أن ينطلق ذلك الحدث في الثالثة صباحاً، يوم 20 سبتمبر. وجاء في صفحة الحدث على فيسبوك: "سوف نلتقي جميعاً في منطقة إليان سنتر 51 السياحية، وننسق دخولنا".

وكانت متحدثة باسم القوات الجوية قالت في بيان نقلته محطة (إيه بي سي) إن أي "محاولة للوصول بشكل غير قانوني للمنشآت العسكرية أو مناطق التدريب العسكري أمر خطير".