رجل يعتدي على فتاة بطريقة "ليلى والذئب" في ألمانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاما في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، أقر الجاني المشتبه فيه الذي كان متخفياً بقناع ذئب بالاتهامات المنسوبة إليه.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في ميونخ اليوم: "يمكن تقييم ذلك على أنه اعتراف"، إلا أنها أحجمت عن ذكر أية تفاصيل في الوقت الراهن.

وقال محامي المشتبه فيه: "موكلي سلم عن طريقي اعترافاً خطياً صريحاً كي يوفر على الفتاة، على الأقل، الخضوع لاستجواب مكثف بعد ذلك". بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويشتبه أن الجاني (42 عاما) اجتر الفتاة (11 عاما) إلى منطقة شجيرات في حي "أوبرجيزنج" في ميونخ واغتصبها هناك. وتمكن المحققون من العثور على قناع الذئب في حاوية نفايات بالقرب من محل سكن الرجل الأسبوع الماضي، وتم من خلالها تعقب المشتبه فيه.