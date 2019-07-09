ميزتان جديدتان من "واتساب" خلال عام 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم تطبيق واتساب مزايا وخصائص جديدة في آخر تحديثاته، إلا أنه يتوقع أن يوفر ميزتين جديدتين خلال العام 2019، وهما "التعرف على البصمة أو ملامح الوجه"، وستمنع ميزة الأمان هذه أي جهة خارجية أو أي شخص غير المستخدم الحقيقي من قراءة الرسائل الواردة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم لاستخدام خاصيتي التعرف على الوجه Face ID أو التعرف على بصمة الإصبع Touch ID لإلغاء قفل التطبيق.

ومن ضمن قائمة التحديثات المتوقعة "الحد من إعادة توجيه الرسائل"، حيث يعاني كثير من مستخدمي التطبيق من الرسائل المعاد توجيهها التي تحتوي غالباً على معلومات لم يتم التحقق منها، وفي الواقع، تعتبر الأخبار المزيفة واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها مستخدمو واتساب في كثير من دول العالم، ووفقا لموقغ "لايف مينت" LiveMint سيتمكن المستخدمون الآن من معرفة عدد مرات إعادة توجيه الرسالة.