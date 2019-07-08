ريهام سعيد تنشر أول صورة بعد مرضها.. وتعلق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت المذيعة المصرية ريهام سعيد اول صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بعد ورود أنباء عن إصابتها بمرض بكتيري في الوجه، يؤدي لحدوث تشوهات، وقد يتسبب بالوفاة إذا وصل للمخ.

وبدت سعيد شاحبة الملامح ومتعبة، فيما ظهرت ضمادة طبية على يدها، وأرفقت ريهام سعيد صورتها بتعليق قالت فيه: "انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله. بشكركوا علي دعواتكوا و انا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

ونوهت المذيعة سعيد عن مرضها عبر حسابها في انستغرام، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، في صورة نشرتها قبل أيام جاء فيها: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".