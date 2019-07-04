"غوغل"ترسل هدايا لمولود إندونيسي يحمل اسمها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أرسلت شركة غوغل الأميركية العملاقة هدايا إلى مولود إندونيسي أطلق عليه والداه اسم الشركة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان قد وُلد الطفل «غوغل» في نوفمبر ، لكن شهادة ميلاده انتشرت بشكل واسع النطاق بعد أن نشرتها والدته على وسائل التواصل الاجتماعي. وسخر بعض المعلقين عبر الإنترنت من أن المولود سيجد صعوبة في البحث على اسمه على «غوغل». وقالت الأم، إيلا كارينا: «لقد أرسلت (شركة غوغل) عدة أشياء على سبيل التقدير»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت: «هنأتنا (غوغل) وعبرت عن أملها في أن يساعد الطفل غوغل الكثير من الأشخاص». وتابعت: «نشكر غوغل على اهتمامها. نحن أكثر ثقة الآن».