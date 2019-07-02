اخلاء مقر "فيس بوك "بسبب غاز مميت

المصدر: سان فرانسيسكو -رويترز



أكد خبراء السلامة اليوم الثلاثاء خلو مجمع شركة فيس بوك في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد في بريدها على غاز السارين.



كانت أربعة من مباني شركة فيس بوك قد أخليت أمس الاثنين وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا.



لكن جون جونستون من خدمة الإطفاء في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا حيث مقر شركة فيسبوك قال إن الفحوص المكثفة التي أجرتها فرق الإطفاء والمواد الخطرة لم تجد أي مواد سامة.

وقال لرويترز "لا يوجد سارين"، مشيرا إلى الطرد الذي أخطأ الخبراء وذكروا أمس الاثنين أن نتيجة فحصه إيجابية. وقال جونستون إن شركة فيس بوك تفحص بشكل دوري كل الطرود وإن فريق الخبراء ظل يعمل حتى صباح اليوم.

وقالت فيس بوك إن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي انتقلوا إلى مقر الشركة كذلك.

وفيس بوك لها 2.3 مليار مستخدم شهريا وحققت إيرادات زادت عن 55 مليار دولار عام 2018.

وفي ديسمبر تلقت تحذيرا من قنبلة في مجمعها الرئيسي في مينلو بارك مما دفعها لإخلاء العديد من مبانيها.