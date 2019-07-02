يقتل زوجته وشقيقاتها وأطفالهم بسبب "الشك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفذ باكستاني جريمة بشعة، بقتل زوجته، وأربع أفراد من عائلتها بالإضافة إلى 4 أطفال أيضا، وذلك في عقب شكوكه في سلوط زوجته.

قالت الشرطة الباكستانية أن محمد أجمل، الذي عاد لبلدته مولتان بإقليم بنجاب قادماً من السعودية منذ بضعة أيام، اشتبه في أن زوجته على علاقة برجل آخر.

و كانت الزوجة في منزل والديها عندما اقتحم أجمل ووالده وشقيقه المنزل، وفتحوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتل الأشخاص التسعة.



وحسب السلطات المحلية فإن القتلى هم زوجة أجمل وطفلان وستة من أفراد أسرة الزوجة، فيما قام الجاني بعد تنفيذه للمجزرة بإضرام النار في منزل الأسرة.

وألقت الشرطة القبض على أجمل ووالده بعد ساعات من الحادث، وتقوم حاليا بمداهمات من أجل القبض على شقيق أجمل.