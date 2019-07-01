مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر بعد 23 عاماً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتذر العالم الهندي، أجاي بهات، مخترع "الفلاش ميموري"، إزاء الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال بهات لـ الإذاعة الأمريكية العامة "إن. بي.أر"إنه يدرك تماماً الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت .

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي الذي يواجه المستخدمين قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة" في المكان المخصص لها في الحاسوب.

وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه "الفلاشة" في تسعينات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصاراً ب"USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وتحدث المستخدمون عن مشكلات أخرى لم يتطرق إليها مخترع هذه الأداة، مثل عدم تعرف الحواسيب عليها، والعجز عن إضافة ملفات جديدة إليها، فضلاً عن احتمال نقلها للفيروسات الضارة.