درجات الحرارة تؤثر على نوعية الأحلام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف الرئيس السابق للجمعية البريطانية للنوم الدكتور نيل ستانلي، أن النوم بدرجات حرارة مرتفعة في الغرفة يرفع فرص رؤية الكوابيس في الأحلام، كما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقال ستانلي أنه من أجل ضمان نوم جيد ليلاً، نحتاج إلى فقدان حوالي درجة مئوية واحدة من درجة حرارة جسمنا الداخلية، والتي تبلغ حوالي 37 درجة مئوية.

وعادة ما نفقد ذلك من خلال رأسنا أو وجهنا، الذي يخرج من الغطاء.

إلا أن النوم في غرفة دافئة يمنع الجسم من فقدان درجة الحرارة المطلوبة، لذا ترتفع درجة الجسم الاساسية، الأمر الذي يؤدي إلى نوم مضطرب مما يؤدي إلى زيادة نشاط الدماغ.

ويؤدي هذا النشاط بدوره إلى اختبار الأشخاص لمرحلة من النوم تسمى REM، مما يجعل الأحلام أكثر حيوية بحيث نستطيع تذكرها بشكل واضح.

وتشجع هذه المرحلة نوعية أحلام مرتبطة بأحداث سيئة أو عنيفة، مؤديا بدوره إلى الكوابيس.

من جهة أخرى، أشار الدكتور ستانلي إلى أن النوم في درجة حرارة مناسبة يمكن أن يساعد في تحسين الشخير ومنع اضطرابات أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم.