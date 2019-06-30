حمدان بن محمد: الشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهيد الواجب العريف طارق عبدالله علي الحواي، الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق في أحد المباني في منطقة الخليج التجاري، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاءه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق في أحد المباني في منطقة الخليج التجاري".

وأضاف سموه: "تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن...رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".