رانيا يوسف تدخل على الخط في أزمة عمر وردة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتقدت الممثلة المصرية رانيا يوسف ما وصفته بـ"الكيل بمكيالين" لرد الفعل المتعاطف مع عمرو وردة، الذي قد أعلن سابقا استبعاده نهائيا ودون رجعة من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد أزمة تسبب فيها وردة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه فيها اتهامات بالتحرش.

وقالت رانيا يوسف عبر بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "فستاني خدش الحياء العام، ودعا للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام، ثم بلاغ من ثلاث صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا".

وتابعت رانيا بتغريدة أخرى قائلة "لست مع أحد ضد أحد .. لدي بنات أريد الاطمئنان عليهن في شوارع بلدي".

وكانت الممثلة المصرية قد تعرضت في ديسمبر الماضي لانتقادات لاذعة بعدما ارتدت فستانا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي،

اعتبره كثيرون "فاضحا"، ومخالفا للتقاليد والأعراف السائدة، ولاقى استهجانا واسعا.

وحينها تقدم ثلاثة محامين ببلاغات للنائب العام ضد رانيا يوسف، يتهموها فيه بـ"التحريض على الفسق".

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن صباح اليوم تخفيض العقوبة لتصبح حتى الدور الأول فقط، وذلك بعد عقد جلسة ودية حضرها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس، في حضور أبو ريدة، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.